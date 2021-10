Thomas Tuchel se la joue Rémy Gaillard : l’entraîneur de Chelsea tire à la perfection dans un sac en mouvement (vidéo)

Viser un sac pour ranger un ballon à la fin d’un entraînement : on s’y est déjà toutes et tous déjà essayé. Souvent sans succès. En dépit de sa carrière assez ordinaire - quelques matches pour le Kickers SV Stuttgarter et une septantaine de joutes avec le club régional d’Ulm -, Thomas Tuchel a, lui, réussi l’exercice. Le tout dans une version plus corsée : le coach allemand de Chelsea a tiré en direction d’un sac placé sur le siège passager d’un mini-tracteur en mouvement... avec succès !

Au plus grand des calmes...