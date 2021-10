Les nouvelles réalités du logement en débat au forum de For Urban Passion

Plusieurs thèmes étaient sur la table, comme la part croissante du numérique et son influence sur la ville et les logements de demain.

La distanciation sociale et son rapport à la ville étaient au centre des débats organisés à Namur pendant le forum annuel de For Urban Passion (FUP), think tank sur l’architecture et l’urbanisme actif en Wallonie et à Bruxelles. Or, ce sont justement les liens sociaux dont nous avons tous été privés pendant très longtemps qui font la ville, qu’on l’aime ou qu’on la déteste.