Nouveaux quartiers à Charleroi: un mégaprojet en vue

C’est un projet de (très) grande envergure qui s’apprête à sortir des cartons du côté de Charleroi, sous la patte du constructeur et promoteur Thomas & Piron. Trois sites hospitaliers bien connus des Carolos n’existeront bientôt plus. Ils seront remplacés par autant de quartiers composés de logements, de commerces de proximité et d’espaces dédiés à des services et professions libérales.

Il s’agit des sites Saint-Joseph et Reine Fabiola, situés tous deux à proximité du centre-ville, et de l’IMTR, planté à Loverval, une section de la commune de Gerpinnes. Tous trois font partie du GHdC, le Grand Hôpital de Charleroi, dont on sait qu’il est aujourd’hui en chantier pour sa nouvelle implantation sur le site des Viviers à Gilly (ouverture annoncée pour juin 2024).