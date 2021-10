Super Hero: une nouvelle plateforme pour choisir son agent immobilier

Vous êtes propriétaire et cherchez à vendre un bien ? Comment choisir parmi les nombreuses agences existantes celle qui pourra vous offrir un service 5 étoiles ? Ne cherchez plus !

Ils sont cinq à avoir créé une nouvelle plateforme destinée à faciliter la recherche d’un agent immobilier. Alexandre de Cambry, cofondateur de Super Hero, explique pourquoi lui et ses partenaires se sont lancés dans l’aventure : « L’idée m’est venue en juin 2020, après le premier confinement où j’ai décidé de vendre mon appartement à Bruxelles. Je me suis renseigné sur les moteurs de recherche pour voir quelles étaient les démarches à effectuer et j’ai très vite compris qu’il était difficile de les mener seul. Je me suis rendu compte qu’il était nécessaire d’être accompagné par un professionnel. Aujourd’hui, 7 transactions sur 10 passent encore par un agent immobilier. Nous avons eu l’idée avec mes associés de monter ce projet et de réunir une équipe. »