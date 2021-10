Madaster fournit un cadastre pour favoriser le réemploi des matériaux

A l’heure où les prix des matières premières flambent et où l’environnement est au cœur des préoccupations, la circularité est devenue un sujet crucial dans le monde de la construction. Mais pour récupérer et réemployer les matériaux des bâtiments existants, il faut d’abord pouvoir les identifier et les localiser… C’est cette problématique qui a poussé Thomas Rau, architecte et visionnaire allemand, à mettre au point une sorte de « cadastre » de l’ensemble des matériaux de chaque bâtiment. Son idée a débouché sur la création de Madaster, une plateforme en ligne qui permet de répertorier les éléments qui composent une construction, mais aussi leur quantité, leur localisation, leurs caractéristiques…