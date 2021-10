La mobilité professionnelle, une des clés du succès danois en matière de taux d'emploi

Le Danemark et la Belgique ont de nombreux points communs, a souligné en introduction le roi Philippe, venu ici il y a quatre ans en mission royale. "Nous avons tous deux une population travailleuse et un haut degré de solidarité" et nos deux pays ont bâti de "robustes systèmes de sécurité sociale qui ont démontré leur efficacité en temps de crise".

Des similarités, mais aussi de grosses disparités: le taux d'emploi danois tourne autour de 78%, quand celui de la Belgique peine à 70%. L'objectif de la visite est de comprendre les clés de ce succès et pourquoi pas s'en inspirer.