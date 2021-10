Le Théâtre de Namur prend «La Mouche»

Happé par les scènes parisiennes (il est sociétaire de la Comédie française), Christian Hecq revient fouler sa Belgique natale avec une comédie délirante, à mi-chemin entre les Deschiens et David Cronenberg. Quelle « Mouche » l’a donc piqué ?

Un élément du décor résume à lui seul toute la pièce. Au chambranle de la caravane, stationnée sur un terrain vague, pendouille un attrape-mouches. Vous voyez ces rubans adhésifs qui se déroulent comme des cotillons au plafond, assumant une déco de mauvais goût pourvu que les insectes viennent s’y engluer les pattes ? Disons que le spectacle de Valérie Lesort et Christian Hecq nous fait à peu près le même effet : déroulant un théâtre physique et burlesque qui n’a pas peur d’agiter un certain humour noir, La Mouche vous scotche irrémédiablement.