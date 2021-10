La mort de Maradona serait causée par un mauvais traitement médical selon son avocat

Selon l'ancien avocat de la légende du football argentin Diego Maradona, le mauvais traitement médical que son client a reçu dans les dernières heures de sa vie a causé sa mort ultérieure. C'est ce qu'a déclaré Matias Morla à la presse lundi, après un interrogatoire de trois heures au bureau du procureur général de San Isidro, dans la banlieue de Buenos Aires. Morla y a été appelé comme témoin dans l'enquête sur la mort de Maradona.

« D'innombrables erreurs ont été commises et, à cause de cela, Diego n'est plus là. Il a continué à gonfler jusqu'à ce que son cœur explose », a déclaré Morla. Et de conclure : « Le mauvais traitement médical est la cause de sa mort. »