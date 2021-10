Christine Angot remporte le Prix Médicis du roman français avec «Le voyage dans l’Est»

Les prix littéraires traditionnels se refusaient à Christine Angot depuis plus de vingt ans et sa gloire croissante depuis L’inceste (1999). Elle n’était pas en manque de lauriers : les prix France Culture, de Flore, Sade et Décembre lui avaient été attribués. Mais, cette année, un autre vent, plus favorable, soufflait sur la rentrée et Le voyage dans l’Est . On parlait même de Goncourt. Le calendrier des récompenses étant ce qu’il est, c’est-à-dire mouvant, le jury du Médicis a coupé l’herbe sous les pieds des Goncourt. Il ne restait à ceux-ci qu’à garder, c’est curieux, Le voyage dans l’Est dans leur dernière sélection, annoncée une heure après la proclamation du Médicis, à Christine Angot qu’à se réjouir (avec modération, car elle aurait peut-être préféré attendre la semaine prochaine), et à nous de saluer une autrice qui a très longtemps semblé patauger.