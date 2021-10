Japon: la douleur des femmes à la Cour impériale

La journée aurait dû être joyeuse et légère. Elle fut sinistre et raide. Tendue à l’extrême, même, à l’image des visages, marqués par la fatigue, de ses deux protagonistes. La noce, si tout s’était passé comme prévu, se serait déroulée en présence de centaines d’invités vêtus de chatoyants kimonos de soie, sur fond automnal ravissant d’érables rougeoyants. Mais, au final, mardi, le Japon n’a vécu qu’un mariage princier en catimini – comme gêné – et dépourvu de toutes cérémonies officielles. C’est sans précédent dans la plus vieille monarchie du monde.