Les nouvelles rames Thalys officiellement lancées sur le rail

C'est sous un beau soleil que Bertrand Gosselin, CEO de Thalys, Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB et présidente du conseil d'administration de Thalys, et Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité, ont coupé le ruban inaugural afin de propulser officiellement ce nouveau train sur les rails.

À l'extérieur, il n'y a pas de grands changements, la nouvelle rame ayant été conçue à partir des anciens trains. À l'intérieur par contre, le nouveau véhicule offre un environnement plus spacieux et confortable. Le train comprend notamment 15% d'espaces en plus pour les bagages, soit l'équivalent de 400 valises cabines et permet d'embarquer deux vélos non pliables.