Coldplay annonce un quatrième concert au stade Roi Baudouin

La vente des billets pour le quatrième concert débutera le vendredi 29 octobre à 9 heures via ticketmaster.be. Pour l’achat d’un billet, il faut compter entre 30,80 euros et 138,80 euros.

London Grammar sera l’invité spécial du groupe pop les 8 et 9 août. Après les quatre dates prévues en Belgique, Coldplay quittera l’Europe continentale et poursuivra sa tournée mondiale «Music of the Spheres World Tour» au Royaume-Uni. Le nouvel album «Music of the Spheres» est sorti le 15 octobre.