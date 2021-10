Nos données santé et pension vulnérables?

La méfiance du secteur (et des autorités) à l’égard de la solution Corilus ne se base pas que sur des scénarios fictifs. Pour en avoir le cœur net, Medispring a recueilli des témoignages de médecins et obtenu des analyses de la sécurité du dispositif d’authentification à l’épreuve. Verdict : il suffit bel et bien d’un médecin « pressé, débordé ou conciliant » pour accorder un code d’activation Helena à un patient, avec lequel il n’a aucun lien thérapeutique, sur la base d’un simple coup de fil. Pratique, certes. Notamment en période de covid, pour les patients n’ayant pas de lecteur eId et n’ayant pas le temps de passer chez leur médecin avant de prendre un avion. Mais aussi pour les diplomates et autres eurocrates ne disposant pas de carte d’identité belge (ni de médecin attitré). Helena est ainsi devenu leur moyen privilégié pour récupérer leur certificat de vaccination sur Masanté.be.