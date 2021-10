Les Carolos Kayembe et Knezevic ménagés pour le match de Coupe de Belgique contre Lommel

Pour la visite de Lommel ce mercredi soir, Edward Still pourra compter sur un noyau quasi au complet, à l’exception de Willems et de Nkuba toujours convalescents et de Descotte, touché au nez. Le coach carolo va néanmoins faire souffler deux ou trois joueurs. Joris Kayembe et Stefan Knezevic, qui ont beaucoup joué même parfois avec un petit bobo, ne figurent pas dans la sélection, pas plus que Valentine Ozornwafor, malade la semaine passée et à qui le staff préfère encore donner un peu de repos. Mais tous ces joueurs entreront en ligne de compte pour la visite d’Eupen en championnat, déjà programmée ce samedi. À noter également le retour de Mamadou Fall, qui a pu s’entraîner ces derniers jours après avoir loupé le dernier déplacement à Seraing pour des raisons personnelles.

« Des joueurs d’expérience »

Même si Lommel, battu ce week-end à Waaslend-Beveren, n’est actuellement que troisième de la D1B, Edward Still ne s’attend certainement pas à une simple formalité. « On a analysé cette équipe avec le même soin qu’on avait analysé Genk ou Seraing. Les Limbourgeois peuvent évoluer dans quatre systèmes de jeu différents. Ils sont capables d’évoluer en bloc et de repartir avec des reconversions rapides. Ils ont également plusieurs joueurs d’expérience qui ont connu la D1A. Enfin, ils ont aussi beaucoup de qualité avec plusieurs joueurs prêtés par Manchester City. »