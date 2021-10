La mobilité professionnelle, une des clés du succès danois en matière de taux d'emploi (2)

Le Danemark et la Belgique ont de nombreux points communs, a souligné en introduction le roi Philippe, venu ici il y a quatre ans en mission royale. "Nous avons tous deux une population travailleuse et un haut degré de solidarité" et nos deux pays ont bâti de "robustes systèmes de sécurité sociale qui ont démontré leur efficacité en temps de crise".

Mais ce sont les partenaires sociaux - que la délégation rencontre dans l'après-midi - qui ont vraiment la main sur ce dossier, et non l'État, qui intervient un minimum.

Avant de discuter avec les maîtres d'orchestre du modèle danois, la délégation est allée voir un exemple concret, chez Novo Nordisk, le géant de l'insuline, qui figure parmi les 20 "best places to work" 2021. Une réflexion y est menée depuis plusieurs années sur la place du travailleur et l'augmentation de ses compétences par les formations. Le Roi et les ministres en ont également profité pour tester un exercice qui prépare au travail en ligne de production stérile, grâce à la réalité virtuelle.