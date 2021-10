Prix de l'énergie - "Neuf clients sur 10 ont accepté la proposition d'une hausse d'acompte" (Mega)

Dans une réaction envoyée mardi, Mega indique ne pas avoir connaissance d'une nouvelle enquête le visant. Concernant la hausse des factures d'acompte, Mega reconnaît avoir été le premier fournisseur d'énergie à proposer à un certain nombre de ses clients une hausse de leur acompte. Le fournisseur explique avoir réalisé une analyse de la situation individuelle de chaque client, pour vérifier si leur consommation était plus élevée que la facture d'acompte. Mega explique avoir ainsi voulu les protéger d'une facture de régularisation salée vu la flambée récente des prix de l'énergie. L'entreprise dit aussi avoir dûment prévenu ses clients.

Les clients concernés ont toujours la possibilité de refuser la hausse proposée, souligne-t-on encore. Entre 60 et 70% des clients ont reçu une proposition d'acompte plus élevé. "Nonante pour cent de ces clients ont accepté la proposition. Quelque 10 pour cent l'ont refusée et Mega ne leur a dès lors pas appliqué la hausse. Et 0,1% a introduit une plainte", selon le fournisseur. Ces derniers ont été approchés et "toutes les affaires ont été positivement résolues", assure-t-on.