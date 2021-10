Coronavirus: comment bien porter le masque

Les experts s’échinent à le répéter : le port du masque ne dispense pas des autres gestes barrière au virus. Le masque – même s’il n’est qu’en tissu – demeure cependant une réelle protection pour les autres si, par exemple, vous êtes malade asymptomatique. Encore faut-il correctement le porter, ce masque !

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) dispense sur son site internet plusieurs conseils pratiques pour un port efficient de cet accessoire médical. D’abord, il s’agit de toucher ce masque le moins possible : avant de le porter, lavez-vous les mains ; lorsque vous le portez, ne le bougez pas ; au moment de le retirer, attrapez-le par les élastiques et éloignez-le rapidement de votre bouche et de vos mains.