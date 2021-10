Koeman violemment chahuté par des supporters du Barça après la perte du Clasico: «C’est un problème social» (vidéo)

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a assuré que son équipe était « capable de réagir » mercredi face au Rayo Vallecano, après la défaite subie dimanche au Camp Nou dans le clasico face au Real Madrid (1-2).

« Il faut toujours gagner quand on est le Barça, et c’est encore plus vrai après une défaite », a commenté mardi le technicien néerlandais en conférence de presse.