François Schuiten: «Bruxelles est un ensemble de mondes: elle trouble, passionne, effraie»

Une ville n’est pas faite seulement de ce que l’on voit. François Schuiten et Benoît Peeters, les créateurs des Cités obscures, racontent et dessinent le rêve capital de Bruxelles.

Bâtisseurs de Brüsel, un pamphlet dessiné contre la bruxellisation, des Murailles de Samaris, une parabole du façadisme, ou de La Tour, métaphore de la mégalomanie des gratte-ciel, François Schuiten et Benoît Peeters signent aujourd’hui Bruxelles, un rêve capital. Dans ce livre d’art, ils mettent en récits et en images les beautés métissées de Bruxelles, ses architectes et ses peintres fous, ou ses urbanistes mégalomanes. Nous les avons mis à table dans les Marolles, à l’ombre du palais de justice, pour dialoguer ensemble sur cette ville qui a nourri leur œuvre et les a ouverts au monde.