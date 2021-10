L’art via les «NFT»: pas (encore) à l’ordre du jour

Si la plupart des banquiers privés témoignent, à l’instar de certains de leurs clients fortunés, d’une réelle appétence pour l’art, il n’en est pas encore de même pour l’un de ses formes les plus contemporaines : les « NFT » (pour « Non Fungible Tokens », ou « jetons non fongibles » en français). A savoir : l’art vendu, par le biais de la technologie de la blockchain, sous forme de créations numériques uniques en tant que telles ou de certificats numériques d’œuvres existantes.