Deux nouvelles vidéos de prévention contre l'abus d'alcool pour Guindaille 2.0

Les deux nouvelles vidéos permettront de diffuser les messages de prévention lors des concerts et événements en touchant aussi les utilisateurs des réseaux sociaux, les clubs sportifs, les associations, les mouvements de jeunesse... Elles sont présentées à un moment où il apparait que l'alcool est souvent présent dans la vie sociale des jeunes et des adultes à l'issue des confinements, alors que le besoin de se retrouver s'est accentué.

D'après les données d'Eurotox, l'observatoire socioépidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles, un jeune sur trois en Brabant wallon vise l'ivresse lorsqu'il consomme de l'alcool. Et près de 10% des adultes habitant en Brabant wallon auraient une consommation d'alcool quotidienne. "Même si l'usage quotidien a tendance à diminuer, les usages problématiques et les surconsommations hebdomadaires ont augmenté", indiquent les responsables.