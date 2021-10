Toutes toiles dehors

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. Du 27 octobre au 6 novembre, le festival Filem’on attend les jeunes et très jeunes cinéphiles dans tout Bruxelles.

Un ado, un vrai ado, voilà ce qu’il est : le festival international de cinéma jeune public Filem’On en est à sa… 15e édition. Pour fêter ce bel anniversaire – le meilleur moment de la vie en fait, avec encore quelques années de douces illusions –, il donne rendez-vous aux enfants, aux familles, aux associations, aux écoles et aux bandes de potes dans plusieurs cinémas et centres culturels de Bruxelles pour leur présenter des films uniques et inédits, dont un bon nombre en lice dans des compétitions internationales.

Pendant dix jours, plus de 130 œuvres, de tout format et de tout genre, seront diffusées dans une dizaine de salles bruxelloises devant un public de 2 à 16 ans (16 ans dans sa tête, c’est bon aussi). Certaines même en présence des réalisateurs, réalisatrices, acteurs et actrices.