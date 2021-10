Private banking: sur le bitcoin, le message est «ne pas y toucher pour l’instant»

Il y a quelques jours, le bitcoin atteignait un plus haut historique de 57.500 euros. Certes, le cours s’est ensuite un peu tassé, puisque le plus célèbre (ou médiatisé, c’est selon) des crypto-actifs s’échangeait ce mardi légèrement sous les 54.000 euros. Mais c’est quand même deux fois plus qu’à la mi-juillet. De quoi aiguiser l’appétit d’investisseurs en quête de profits rapides.

De fait, les banquiers privés avouent être régulièrement interrogés par leur clientèle sur l’intérêt d’investir une partie de leur patrimoine financier en « cryptos ».

« En février dernier, nous avons organisé un webinaire pour plus de 3.000 clients en banque privée et en gestion de fortune. La question du bitcoin revenait souvent. Nos clients nous demandent d’abord ce qu’on en pense », explique Olivier Goerens, responsable des divisions « Private banking » et « Wealth Management » chez Belfius.