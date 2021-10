Salvatore Curaba: «De 5 à 8 ans pour resituer le foot louviérois en D1»

Comme dans toutes les succes stories qui débutent au ras des aléas d’une existence ordinaire, l’histoire commence invariablement par « Il était une fois ». Dans le cas précis de Salvatore Curaba, cette conviction est plus ancrée dans un esprit d’entreprise que dans une croisade prêchée au nom d’une sacro-sainte passion pour le foot. Curieux, au vu de son pedigree. « Mon CV de footballeur assez moyen affiche pourtant une septantaine de matchs en D1 pour le compte du Sporting de Charleroi où j’ai évolué durant 5 saisons en cumulant les entraînements et mon job d’analyste-programmateur dans une société informatique à Bruxelles », explique-t-il. « Mais à 25 ans, j’ai opéré un choix plutôt radical, en refusant le passage au professionnalisme et en redescendant jouer en D3. Dix ans plus tard, à 35 ans, j’ai carrément tiré un trait sur le foot, que je pensais définitif.