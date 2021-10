«Red Sandra»: David contre Goliath

L’histoire des parents Massart et de leur petite Sandra, originaires de Temse, avait fait la une de l’actualité au nord du pays il y a une dizaine d’années.

Olga et William Massart viennent d’apprendre que leur fille unique, Sandra, 6 ans, est atteinte de leucodystrophie métachromatique, une maladie musculaire rare. L’apparition de troubles du comportement et d’une cécité notamment est supposée mener en quelques années au décès. Les médecins donnent encore environ un an à vivre à l’enfant. Son père se lance alors dans un combat contre l’industrie pharmaceutique. Pour « sauver Sandra ». C’est qu’il existe en effet un nouveau traitement médicamenteux qui pourrait faire son effet, mais il coûte… 45.000 euros par mois !