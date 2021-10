«La Civil»: sombre mais vrai et nécessaire

Porté par la remarquable, forte et touchante Arcelia Ramírez dans le rôle principal, La Civil raconte l’histoire de Cielo, une mère à la recherche de sa fille enlevée par un cartel dans le nord du Mexique. Alors que les autorités locales semblent vouloir fermer les yeux et refusent de lui venir en aide, cette mère « comme les autres » va prendre les choses en main, mener son enquête et gagner la confiance de Lamarque, militaire peu conventionnel. Un choix de vie ou de mort qui va emmener Cielo dans la spirale de la violence qui gangrène son pays.