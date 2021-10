Vie privée: les failles des garde-fous

Y a-t-il une volonté politique d’octroyer à une société privée un passe-droit permettant d’offrir un outil d’identification aux services de l’Etat moins sécurisé que d’autres sésames, tels que Itsme ou la carte d’identité électronique ? Non. Y a-t-il une volonté politique de demander aux médecins de jouer le rôle des agents de l’Etat pour certifier qu’une personne est bel et bien celle qui a le droit d’accéder à un dossier médical ? Non. Y a-t-il une volonté politique de fragiliser la confiance que s’accordent tous les acteurs de terrain de l’e-santé en favorisant la solution développée par une firme privée, sur laquelle les autorités n’ont aucun contrôle ? Non. Y a-t-il une volonté politique de mettre en danger nos données sensibles ? Non.