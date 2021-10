«The French Dispatch»: génial mais saoulant

Cinéaste dandy adepte d’un chic hors du temps et habité d’une douce folie poétique, le Texan Wes Anderson est un savoureux anachronisme dans le cinéma américain. On aime la façon dont il crée des mondes en miniature dans un style raffiné. Dans des décors imaginaires parfumés de nostalgie, il place des petits personnages et les fait jouer les tourments de la vie. Son dixième long-métrage, The French Dispatch , nous invite à Ennui-sur-Blasé, village fictif français imaginé dans un décor à la Tati, le cinéaste de La vie aquatique et Moonrise Kingdom ayant décidé de rendre hommage à la France, à Jean Renoir, à Jean-Pierre Melville, au cinéma français des années 30 comme à la Nouvelle Vague.