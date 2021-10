Télétravail, port du masque… ce qu’il faut retenir du Comité de concertation

Le comité de concertation rassemblant les principaux ministres du gouvernement fédéral et les représentants des entités fédérées a eu lieu ce mardi après-midi, vers 16h30, afin d’examiner la situation sanitaire et de « décider des mesures nécessaires » pour faire face à une recrudescence de la pandémie liée au coronavirus.

– L’utilisation d’un appareil de mesure de qualité de l’air sera obligatoire dans les établissements horeca, sportifs, les centres de fitness et les établissements relavant du secteur de l’événementiel.

– Le Covid Safe Ticket sera également d’application en Flandre pour l’horeca.

– A partir de vendredi, le port du masque sera obligatoire dans les espaces publics intérieurs de l’ensemble du pays. « C’est un moyen utile et efficace » de lutter contre le virus, a commenté le Premier ministre. Il s’appliquera aussi au personnel dans l’horeca et dans les salles de fitness, y compris en Flandre où ce n’était plus le cas.

– Le CST est maintenu dans les discothèques et dancings.

– Le Codeco « recommande fortement » le télétravail mais ne l’oblige pas à ce stade-ci.