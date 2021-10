Climat: une alternative en train existe pour 81 millions de passagers aériens «court-courriers»

Moins de six heures en train : la possibilité existe pour de nombreux déplacements intra-européens. Dont les plus courus.

Voilà qui tombe à pic en pleine discussion sur la forme de la future taxe d’embarquement aérien en Belgique. Hasard ? Il paraît qu’il fait souvent bien les choses… Une récente étude publiée par Greenpeace montre que parmi les 150 routes aériennes de moins de 1.500 km les plus fréquentées d’Europe, une alternative ferroviaire de moins de 6 heures existe dans un cas sur trois (51 routes pour être précis). Idem pour les 250 court-courriers les plus fréquentés en Europe au sens large (UE, Norvège, Suisse et Royaume-Uni) où, dans 73 cas, il existe une alternative ferroviaire qui prend moins de six heures. Six heures en solution par train, pour voyager de centre-ville à centre-ville, contre un déplacement en avion qui réclame d’aller aux aéroports (souvent situés hors des villes), y observer un délai d’attente avant le départ, prendre un certain temps pour en sortir avant, à nouveau, de regagner le centre de la ville de destination.