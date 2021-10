Visite royale à Copenhague: la «job rotation» à la danoise ou à la belge

Le modèle danois de « flexicurité » de l’emploi est réputé. Il est basé sur trois piliers fondamentaux : un marché du travail flexible (peu de restrictions à l’embauche et au licenciement) ; une activation intense de l’emploi (notamment via la formation et la reconversion professionnelle) ; et un niveau élevé de protection sociale (des allocations de chômage jusqu’à 90 % des revenus antérieurs, mais limitées à 2 ans, parfois 3, et pour autant que l’on soit inscrit à une caisse d’assurance chômage).