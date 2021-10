Barbaque: vous reprendrez bien un peu de végane?

Dans un univers de la comédie française souvent un peu boiteux et aseptisé, une chose est sûre : Barbaque détonne. Sur un ton irrévérencieux, Fabrice Eboué met en scène l’histoire de Vincent (lui-même) et Sophie (Marina Foïs), un couple de bouchers en crise, tout comme leur commerce. Sauf qu’un jour leur vie va basculer lorsque Vincent tue accidentellement un végane militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Une viande au goût exquis qui rameute les clients dans leur petite boutique comme ça n’avait plus été le cas depuis bien longtemps. Si bien que l’idée de recommencer va les titiller, histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards et de raviver la flamme de leur couple…