Guillaume Canet à propos de «Lui»: «Lever le pied? Je n’y arrive pas»

Plutôt que de tourner en rond durant le confinement, Guillaume Canet s’est tourné vers lui-même. Cela donne une introspection fictionnelle avec Virginie Efira et Laetitia Casta.

C e que je fais dans ce métier me porte, mais le métier ne m’apporte pas beaucoup en tant qu’acteur, c’est pour cela que je finis par jouer dans mes films », avoue Guillaume Canet, qui tient le rôle principal de Lui, son septième film comme réalisateur, avant de livrer « sa » version de Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu en 2022.

De quelle nécessité votre film « Lui » est-il né ?