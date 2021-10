Private banking: ces investissements «passion» qui séduisent de plus en plus

Dans les salons feutrés des banques privées, ils se sont progressivement fait une place dans les conversations. Les investissements « passion » ou « coup de cœur » rencontrent de plus en plus de succès chez les plus fortunés. Un phénomène qui n’est pas nouveau, mais que la crise n’a pas écorné. « Avec le covid, nous avons eu une augmentation importante de l’épargne forcée. Et celle-ci a été plus marquée chez les gens aisés. Toute une série de placements alternatifs ont été fortement soutenus par cette abondance de liquidités », éclaire Bernard Keppenne, Chief Economist chez CBC. « On retrouve ça dans le monde du vin, même s’il a tout de même été impacté par le covid. C’est plus vrai encore pour les montres de luxe ou les voitures de collection. Sur le marché de l’art, c’est très net. »