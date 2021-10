Culture: vers une nouvelle «nouvelle gouvernance»?

En commission culture du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, majorité et opposition n’ont été d’accord ce mardi que sur un point : les désignations politiques de mars au sein des opérateurs culturels ne se sont pas déroulées tel que souhaité, les uns prêtant à la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) un double discours, la ministre et son groupe politique répondant que le décret sur la nouvelle gouvernance culturelle adopté en 2019 par la majorité PS-CDH n’était pas pleinement opérationnel. Bref, pour reprendre les mots de la députée Amandine Pavet (PTB), « ce n’est pas une belle histoire pour la gouvernance et la transparence ».