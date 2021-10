«Space Boy»: Olivier Pairoux, hyperactif passionné

Olivier Pairoux est du genre plutôt hyperactif : directeur artistique et tête pensante des débuts de Plug RTL, animateur, actif dans la pub, réalisateur… il ne semble pas arrêter une seule seconde et lorsqu’il parle, ses idées fusent à du mille à l’heure. « J’ai une grande chance : je dors très peu », plaisante-t-il lorsqu’on lui demande comment il fait. « Puis l’avantage, c’est que c’est ma passion et que je n’ai pas beaucoup d’autres passions que celle-là. » Hyperactif et passionné, c’est vraiment cela qui semble le définir. Quoi qu’il fasse, Olivier Pairoux semble guidé par la même passion et son parcours a façonné sa personnalité pour aboutir aujourd’hui à son rêve de toujours : être réalisateur de cinéma. « C’était le plan ! », sourit-il à quelques jours de la sortie de Space Boy, son premier long-métrage.