Béatrice Martin: cœur de Pirate, cœur amoureux

Sans le vouloir, Cœur de Pirate a publié son nouvel album le mauvais jour, le vendredi 15 octobre, en même temps que les singles d’Adele et de Stromae et que l’album de Coldplay. Un très beau disque dont on n’a pas assez parlé et qu’on a évoqué avec elle, via Zoom, de son chez-soi à Montréal, son chien s’amusant à attirer son attention.