Jost reprend la société Be-Trans

Créée en 1998, Be-Trans est spécialisée dans le transport international de containers par route en "one way". "Pour compléter ses activités de transport en containers et bâchées, elle propose des services logistiques : entreposage, transbordement, empotage, dépotage, fumigation et distribution finale."

La société dispose d'une flotte de 200 camions et 350 semi-remorques containers, bâchées et plateaux.