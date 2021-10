Berrettini s’invite à la fête italienne du tennis

On a quitté Anvers avec le triomphe du jeune Jannick Sinner (20 ans et 11e mondial). Nous voici cette semaine à Vienne dans un tournoi ATP 500 où Matteo Berrettini (25 ans et 7e mondial) vient de valider son ticket pour le fameux Masters ATP, sorte d’apothéose de fin d’année entre les huit meilleurs joueurs de la saison.

Heureux tennis italien qui peut enfin s’apprêter à tourner la page de ses pionniers que sont Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta ou Corrado Barazzutti (tous les trois impliqués lors du seul succès « azzurro » en Coupe Davis en 1976, au et contre le Chili de Pinochet).