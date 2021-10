Charleroi bisARTS: vol au-dessus d’un nid de coucou

Bise. Vent sec et froid qui souffle du nord ou du nord-est. A ne pas confondre avec bisARTS, bourrasque chaleureuse qui souffle dans la région de Charleroi pendant les congés de la Toussaint, avec risque de (petit) grain, voire de sérieux vents de folie charriés par des artistes belges ou internationaux. Annulée l’année dernière à cause du covid, la 22e édition du festival Charleroi bisARTS balance bel et bien sa tornade de bizarreries, de spectacles insolites et de formes inattendues en cet automne de reprise scénique.