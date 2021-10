Coupe de Belgique: Onhaye giflé par Ostende, l’Union et le RWDM éliminés

Les Onhaytois n’ont certainement pas à rougir de leur prestation. L’une ou l’autre mauvaise appréciation s’est évidemment conclue par un but ostendais et on a senti que le second goal des Côtiers (Kvasina à la 26e) faisait mal aux troupes de Lionel Brouwaeys, évoluant pour rappel en D3 Amateurs, soit la cinquième division.

4-1 à la pause et quatre nouveaux buts concédés en seconde période pour un Jérémy De Vriendt, ex-Standard, qui a tout donné dans la cage. L’exclusion du défenseur Thomas Leclef peu après l’heure de jeu a rajouté une couche de travail supplémentaire à cette bande de joueurs amateurs qui a vécu près de 24 heures comme une équipe professionnelle.

Mise au vert et nuit à Middelkerke, les Walhérois garderont cette journée dans leur mémoire durant longtemps. Elle pourrait même leur servir pour la suite. Troisièmes du championnat, les Namurois, invaincus en match officiel cette saison avant ce mardi soir, sont clairement des candidats au titre.

L’Union éliminée

Leader du championnat de D1A, l’Union Saint-Gillloise comptait bien prendre sa revanche sur des Malinois qui l’avait battue 3-1 le 22 août dernier, dans le cadre de la cinquième journée de championnat. Infligeant par la même occasion la seule défaite des Bruxellois à l’extérieur cette saison. De leur côté, les Sang et Or, cinquièmes, présentaient le meilleur bilan à domicile de l’élite (4V, 1D, 1N) et restaient sur cinq matchs sans défaites (quatre succès et un nul).

Comme en championnat, le FC Malines a pris le meilleur à domicile sur les Unionistes grâce au but en première mi-temps de l’Ukrainien Marian Shved (16e), avant que Hairemans ne double l’avance du KV en seconde période (64e).

Les Bruxellois réduisaient le score via Dante Vanzeir à la 82e minute, mais ne parvenaient pas à refaire l’entièreté de leur retard.

Le RWDM a craqué

Le RWDM est cueilli à froid dans ce match de Coupe de Belgique. Dès l’engagement, Ciranni est lancé en profondeur sur son flanc droit. Son centre trouve Kutesa, qui n’a qu’à pousser le ballon au fond des filets de Defourny (0-1). Scénario parfait pour Zulte Waregem, qui ouvre la marque rapidement. Les hommes de Dury laissent le ballon aux Bruxellois, et profitent des nombreuses pertes de balles pour partir en contre.

Juste avant la mi-temps, Nangis pousse le ballon au fond des filets sur un centre d’Ephestion. Le stade Edmond Machtens entre en ébullition (1-1) !

En deuxième mi-temps, le RWDM va passer devant grâce à une tête puissante de Nzuzi, mais l’arbitre sifflera une position de hors-jeu. À 15 minutes du terme, Claes part seul vers le but, dribble Bossut, mais ne parvient pas à trouver un angle de tir.