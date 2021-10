Le grand retour de Miró

Sa dernière apparition bruxelloise remontait à 2011, et voici que s’ouvre une exposition intimiste de grande qualité pour l’un des artistes les plus célèbres du 20e siècle : 50 ans du parcours créatif de Joan Miró (Barcelona, 1893 – Palma de Mallorca, 1983) présentés au public bruxellois cet automne à travers un ensemble de peintures, sculptures et dessins, choisis par le commissaire Javier Molins, spécialiste d’artistes comme Pablo Picasso, Sean Scully ou Julian Opie, en étroite collaboration avec la famille Miró et la Galerie Lelong à Paris. À l’origine de cet événement, voici quatre ans, la passion personnelle du galeriste Laurent Maruani Mercier, qui collectionne Miró depuis une quinzaine d’années (il possède notamment sa Jeune fille nue au long cou