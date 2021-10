The Colorist Orchestra: «C’est un melting-pot des musiques que nous aimons»

The Colorist Orchestra, c’est un collectif de huit membres créé par les Anversois Aarich Jespers and Kobe Proesmans. Il utilise des tas d’instruments, traditionnels et sur mesure, d’une façon le plus souvent non orthodoxe, pour réinventer le répertoire d’un artiste invité. Le groupe a déjà invité Sumie, Cibelle, Gabriel Rios, Lisa Hannigan, Emiliana Torrini et Howe Gelb. Le chanteur compositeur producteur américain franc-tireur fait dans ce qu’on appelle souvent l’« americana », un mélange de jazz, de pop, de country, de folk, de rock, et il a voix d’une belle profondeur, il l’a montré avec le groupe Giant Sand. Il a séduit Jespers et Proesmans, si bien qu’ils ont eu envie de tenter une deuxième expérience avec lui. Ce qui donne ce Not on the map, superbe d’élégance, de sophistication, de raffinement, qui charme et envoûte.