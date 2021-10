Prisons: un rapport pointe la dureté des cachots belges

En prison, lorsqu’il est question de placer un détenu en « cellule de punition », c’est-à-dire au cachot, on l’y envoie généralement, au départ, dans la tenue qu’il portait au moment où il a été sanctionné. C’est ainsi que Marc Nève, président du Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP), est tombé récemment, lors d’une visite à la prison de Tongres, sur un homme grelottant, enroulé de papier WC : ce détenu était à la salle de sport, torse nu dans son short léger, lorsqu’un incident avait été déploré. Dans l’humidité froide des quatre murs qui l’isolaient, il n’avait trouvé d’autre solution que de dérouler le papier toilette pour tenter de se protéger. « On est en 2021, qu’est-ce que c’est que ça !?! », s’offusque le président du CCSP, exerçant, pour le compte du parlement, un contrôle indépendant sur les prisons et sur le traitement réservé aux personnes détenues.