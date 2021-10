Le prix actuel du chêne va tuer les derniers scieurs wallons

Dans le marché du bois, la réalité d’hier ne l’est pas forcément demain, les prix jouant au yo-yo pour diverses causes souvent liées au marché international. Cela suscite pas mal d’inquiétudes chez les derniers scieurs wallons de feuillus. Les ventes automnales de bois sur pied donnent en effet le tournis pour ce qui est du chêne, tout cela étant dû à 3-4 sociétés de négoce qui achètent à tour de bras pour revendre le tout sur le marché chinois. Pour les scieurs wallons et les analystes du secteur forestier, on est en train de se tirer une balle dans le pied. L’un d’entre eux estime d’ailleurs « qu’un pays qui vend la majorité de ses matières premières de qualité à l’exportation glisse lentement mais sûrement vers le sous-développement ! »