Julie Allemand: «Je reviens à Liège pour profiter et gagner»

« Ce soir, j’ai surtout envie de profiter… » C’est que ce mercredi, Julie Allemand est de retour chez elle, dans sa ville, à Liège, là où sa carrière de meneuse internationale s’est envolée il y a 8 ans. « C’est la toute première fois que je reviens jouer et, qui sait ?, peut-être la dernière ! J’ai reçu plus de 500 demandes d’invitation : ma famille élargie et des amis de toutes parts qui n’y connaissent parfois rien au basket. On m’a dit qu’ils s’installeront juste derrière le banc de Lyon, revêtus de noir, entre autres surprises. Et on annonce 1.500 spectateurs, le record des Panthers ! Ce sera donc un super moment. J’ai vraiment hâte et je compte prendre le temps d’honorer toutes les demandes. Car je ne pouvais pas rêver mieux dans le cadre d’un match d’EuroCup. »