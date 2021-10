Technologie: avec «Mum», Google veut booster son service de recherche

Quand on utilise un moteur de recherche, on s’intéresse davantage au résultat plutôt qu’aux rouages qui ont permis d’y arriver. Difficile par exemple d’en savoir plus sur la cuisine interne de Google. D’autant plus que cette dernière est en constante évolution. « On modifie très régulièrement les algorithmes », explique Pandu Nayak, le vice-président de Google Search, « plus de 4.887 fois en 2020. On teste en permanence la qualité des résultats afin que l’utilisateur puisse accéder aux informations de qualité disponibles sur internet le plus facilement possible ».

« Lorsque l’utilisateur effectue une recherche, on utilise des centaines d’indicateurs, comme sa position géographique ou son historique, afin de lui proposer les résultats les plus pertinents. Et ces indicateurs sont en constante évolution ».