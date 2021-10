Le Maroc table sur un investissement public massif pour relancer l'économie

Plus optimiste, le FMI prévoit un taux de croissance de 5,7% pour le Maroc en 2021, ce qui en ferait l'économie la plus dynamique du Maghreb (+3,4% pour l'Algérie et +3% pour la Tunisie).

En 2020, le royaume chérifien avait été confronté à sa pire récession (-7%) en un quart de siècle en raison des effets de la pandémie de Covid-19.

Sur le terrain social -- priorité annoncée du nouveau gouvernement issu des élections législatives de septembre --, le PLF ambitionne de créer 250.000 emplois directs durant les deux prochaines années, a précisé Mme Fettah Alaoui, sans autre détails.

Le taux de chômage au Maroc s'est aggravé cette année pour atteindre près de 13%, d'après les récentes estimations de la banque centrale.