Ligue des champions de basket: précieux succès d’Ostende en Estonie

Les Ostendais se sont imposés au bout du suspense (85-87), après prolongation, en déplacement chez les Estoniens de Kalev/Cramo mardi soir pour le compte de la 3e journée en Ligue des champions de basket. Il s’agit de la première victoire des Côtiers dans la compétition.

Match renversant pour les champions de Belgique. Dominés par les Estoniens et l’Américain JeQuan Lewis (17 points et 6 passes) en première mi-temps (25-19 et 46-35 à la pause), les Côtiers ont renversé la vapeur au retour des vestiaires. Emmenés par leur secteur intérieur (15 points pour Haris Bratanovic et 11 points pour Mikael Jantunen), les visiteurs recollaient petit à petit pour décrocher une prolongation grâce à un tir à trois points de Levi Randolph à cinq secondes de la fin du temps réglementaire (75-75). En prolongation, Ostende a pu s’appuyer sur Dusan Djordjevic (16 points et 6 passes) pour s’imposer dans les dernières secondes sur un tir à trois points de Phil Booth (85-87).