Gala du Flandrien: Lotte Kopecky honorée pour la 2e fois de suite, Thibau Nys meilleur jeune

Sur la route, Lotte Kopecky a conquis huit victoires en 2021 dont un nouveau titre de championne de Belgique tant en ligne que dans le contre-la-montre. Aux JO, elle fut quatrième de la course sur route s’alignant aussi sur la piste où elle fut moins heureuse, jouant de malchance dans la course aux points, éliminée sur chute après une 10e place dans la course à l’Américaine avec Jolien D’hoore qu’elle devance d’ailleurs dans cette 14e édition du Trophée de la Flandrienne. Shari Bossuyt est 3e.

Lotte Kopecky a été couronnée mardi à Puurs en recevant pour la deuxième fois de suite le Trophée de la Flandrienne, récompensant la coureuse de l’année. L’Anversoise (Liv Racing), 25 ans, vient à peine de savourer son titre de championne du monde sur la piste (dans la course aux points) et ses deux médailles d’argent (à l’omnium et dans la course par élimination) à Roubaix la semaine dernière.

Lotte Kopecky, avec deux Trophées, se rapproche de Grace Verbeke (2008, 2009 et 2011) et Jolien D’hoore (2014, 2015 et 2016) au palmarès. Jolien D’hoore achève ainsi sa carrière à 31 ans. La Gantoise, forte de 48 victoires professionnelles et d’un titre de championne du monde sur piste à l’Américaine avec Lotte Kopecky en 2017 et médaillée de bronze à l’omnium aux JO de 2016, a d’ailleurs reçu un « Lifetime Achievement Award » au cours de la soirée.

Le paralympien Tim Celen a reçu lui la deuxième édition du Trophée Patrick Sercu récompensant une prestation remarquable dans une discipline autre que la course sur route pour élites. Le Limbourgeois, 23 ans, champion du monde au Portugal MT2, a décroché aussi deux médailles aux Jeux Paralympiques de Tokyo, une en argent dans la course cycliste sur route et une en bronze dans le contre-la-montre en classe T2. Il a reçu son prix du marathonien Bashir Abdi et succède au palmarès à Victor Campenaerts récompensé en 2019 pour son record de l’heure. Un autre paralympien, Ewoud Vromant, Eli Iserbyt (cyclocross), Elke Vanhoof (BMX) et Kenny De Ketele (cycliste sur piste) figuraient parmi les nominés.

Chez les jeunes, c’est Thibau Nys (Baloise Trek Lions) qui a reçu le Trophée de Jeune Flandrien de l’année. Le fils de Sven, 18 ans, a remporté le titre européen sur route chez les Espoirs ajoutant aussi le Tour du Brabant Flamand et le Tour de Namur à son palmarès. Alec Segaert, champion d’Europe du contre-la-montre dans sa catégorie et en bronze aux Mondiaux dans l’épreuve chronométrée toujours, est le junior de l’année devançant notamment Cian Uijtdebroeks. Steffen De Schuyteneer reçoit lui le trophée chez les débutants.